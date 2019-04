Ziguinchor / Meurtre à Lyndiane : Les témoignages de l'oncle et de l'épouse du défunt.

Selon l'épouse de feu Nazaire Diédhiou : "On dormait ensemble et à un moment donné, il s'est levé pour sortir. Je pensais qu'il allait dans les toilettes alors que tel n'est pas le cas. Subitement j'ai entendu pan, le bruit d'une arme similaire à celle que nous utilisons dans la société. Je ne puis vous donner l'heure exacte parce que je ne sais pas lire.

Lorsque j'ai entendu le bruit, je voulais sortir pour savoir mais j'avais peur. J'ai attendu un moment avant d'appeler un jeune m'accompagner lequel a appelé un autre homme. Ils sont sortis et ont allumé leur torche dans le noir. Subitement, je leur ai dit en indexant qu'il est là bas. C'est lui qui est couché de l'autre côté.

Lorsque j'ai entendu le bruit de l'arme il s'est exclamé "weuy, c'est moi que tu as tué" et puis il n'a plus parlé. Il n'a cité le nom de personne..."