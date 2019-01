Ziguinchor : Me Madické Niang livre ses ambitions pour la Casamance

À la fin de sa tournée en Casamance, Me Madické Niang a livré ses ambitions pour la Casamance. La robe noire et candidat à la présidentielle 2019, a regretté la lenteur dans le processus de paix en Casamance. Il s'est fixé un objectif de deux ans pour trouver un accord avec les belligérants du Mfdc dans un dialogue sincère et franc où il discutera directement avec eux sans intermédiaire...