Ziguinchor / Luttre contre le Covid-19 : Le gouverneur Guedj Diouf annonce des mesures restrictives.

Depuis l'apparition du premier cas communautaire lié au Covid-19 à Ziguinchor, le gouverneur de la région a décidé de renforcer les mesures.







Guedj Diouf est allé jusqu'à dire que les heures de fermeture et d'ouverture des marchés de la commune de Ziguinchor seront étudiées. C'est pourquoi, il a annoncé quelques mesures en attendant leur publication par le préfet qui était en conclave avec comité régional de lutte.







« Il faut encore renforcer les mesures allant dans le sens de restreindre davantage la circulation des personnes et les rassemblements qu’il faudra systématiquement interdire. Il s’agira particulièrement d’aller dans le sens de limiter les rassemblements dans les marchés. Il ne sera pas exclu de rapprocher l’heure d’ouverture et de fermeture des marchés, de fermer tous les commerces non essentiels, d’emmener les transports en commun à respecter l’arrêté du ministre en charge des transports, l’interdiction des transports par les taxis-motos de type Jakarta », a t-il déclaré.







Le Gouverneur a annoncé que tous les quartiers de la commune seront désinfectés. « Il y a des mesures à désinfecter tout le quartier de Lyndiane qui a d’ailleurs commencé. On ne s’arrêtera pas dans ce quartier. Tous les autres quartiers seront désinfectés. Le département d’Oussouye a déjà démarré cette opération de désinfection générale des quartiers de la commune et à Bignona ».