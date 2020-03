Ziguinchor / Lutte contre le Covid-19 : Le Casa Sports donne une enveloppe de 1 million et 1 un lot de matériel au gouverneur.

Le président du Casa Sports a procédé ce lundi matin à une remise de don au comité régional de lutte contre le Covid-19 de Ziguinchor. Seydou Sané a donné une enveloppe d’une valeur de 1 million en guise de participation à la lutte contre le Covid-19. Le Casa Sports participe ainsi à la lutte contre cette pandémie en donnant aussi un lot de matériel.



«Je me réjouis du fait que le Casa-Sports et son comité directeur se joignent à moi pour remettre une enveloppe d’un million au comité régional de lutte contre le covid-19. C’est vrai que nous sommes des sportifs, nous sommes de la société civile, mais nous sommes aussi menacés », informe-t-il.



Les contaminations communautaires intriguent le président du Casa Sports. C’est pourquoi, il a lancé un appel aux Ziguinchorois à participer tant bien que mal à l’élan patriotique lancée par le président de la République. « Actuellement nous sommes dans la gestion communautaire. Le virus est dans la communauté, il faudrait que toute la communauté se mobilise pour éradiquer cette pandémie. Il faut reconnaître que nous sommes à un niveau supérieur de cette pandémie. Il faudrait que les gros moyens sortent pour pouvoir lutter contre cette maladie. J’appelle tous les Ziguinchorois à sortir les moyens pour lutter contre cette pandémie parce que la maladie est dans les maisons, des gens vont être en quarantaine », explique Seydou Sané.



Poursuivant, il a félicité l’engagement des agents de santé qui ne ménagent aucun effort pour lutter contre cette maladie. Ainsi, il a demandé à la communauté de s’investir et d’aider le personnel soignant dans la lutte. « Il faut motiver le personnel de la santé qui chaque jour est en train de se battre. C’est ce qui explique notre présence. Nous, en tant que sportifs, nous sommes concernés. Nous sommes dans la communauté, nous vivons les réalités de cette communauté », notera le président du Casamance Sporting Club.