Ziguinchor / Lutte contre Covid-19 : L'appel d'Abdoulaye Baldé au ministre de la Santé

Le maire de la commune de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a tenu à réitérer la nécessité voire l'urgence de doter les trois grands hôpitaux de la ville de Ziguinchor des outils adéquats, appropriés et efficaces pour lutter contre le Coronavirus. Selon le député-maire de Ziguinchor, sa ville est un carrefour qui est exposée, car la Gambie et les deux Guinées sont à côté, en plus c'est la capitale régionale. À part Dakar, c'est la seule région qui dispose de deux aéroports de surcroît, des aéroports internationaux. Du coup, il invite les autorités à renforcer les dispositions déjà prises car l'aéroport de Cap Skirring reçoit toutes les semaines des vols de touristes qui viennent d'Europe.

Il rassure les populations de la ville de Ziguinchor qu’à toutes les issues de la ville, des caméras thermiques seront installées.