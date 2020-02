Ziguinchor : Les consignes du gouverneur à la patrouille mixte de la gendarmerie et de la police.

L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires administratives a passé en revue les troupes de la police et de la gendarmerie qui doivent mener l'opération coup de poing pour assainir la ville de Ziguinchor de ses délinquants et autres usagers de la route qui ne sont pas en règle. Mbaye Dionne les a galvanisés et leur a donné carte blanche pour mener à bien leur mission de "nettoyage" de la ville.