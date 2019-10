Ziguinchor / Les Patriotes marchent samedi prochain pour dire non à la politisation de l'affaire des 94 milliards

Quinze jours après la caravane organisée par le président des Patriotes dans les artères de la ville de Ziguinchor, c'est au tour des militants et responsables de la ville de marcher sur les pas de leur leader, Ousmane Sonko. D'ailleurs, ils vont marcher pour lui manifester leur soutien dans l'affaire des 94 milliards, qui doit être purement juridique et non politique pour liquider leur leader.

Les patriotes de Ziguinchor comptent ainsi mobiliser tous les Ziguinchorois pour dire non à la politisation de cette affaire...