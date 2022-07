" Tous les acteurs se plaignent de la rareté des produits halieutiques, des installations pas suffisamment adaptées pour leur travail dans le quai de pêche et des tracasseries des services locaux de l'État", dénonce Guy Marius Sagna, tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi ce mercredi à la fin de la tournée initiée pour aller à la rencontre des travailleurs dans les marchés et le quai de pêche de Boudody.



Accompagnés du leader de Pastef et maire de la ville de Ziguinchor, les investis du département de Ziguinchor ont fait le tour pour s'imprégner des conditions de travail de ces citoyens. Guy Marius de dire que les candidats de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Ziguinchor, Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé, ont pris l'engagement que les accords de pêche qui lient le Sénégal à l'Union Européenne et à d'autres pays seront renégociés si Yewwi Askan Wi a la majorité à l’Assemblée nationale.



Toutefois, note GMS, le scandale des poissons transformés en bonbons pour chiens ou chats alors que des Sénégalais ne voient même plus le "kecax" doit cesser. L’Assemblée nationale du Sénégal doit aussi être un lieu où l'on ne condamne pas les pêcheurs sénégalais à être des passeurs pour Barça ou pour Barsax. Les produits halieutiques du Sénégal doivent prioritairement et principalement servir les intérêts des Sénégalais et non ceux des bateaux impérialistes".



Il n'a pas manqué d'évoquer la question de la 3ème candidature du président Sall. "Pour cela, il faut des députés du peuple, des députés qui représentent les populations et non des députés d'un homme ou d'un parti plus soucieux de 3e candidature, de sukkëru kor et d'autres privilèges indécents et insultants", conclut GMS.