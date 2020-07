Ziguinchor : Le canal de Boucotte s'effondre après les pluies diluviennes de jeudi dernier.

Les fortes pluies enregistrées jeudi dernier dans la commune de Ziguinchor, ont causé beaucoup de dégâts. Des caniveaux en état de vétusté avancé n'ont pas pu contenir la pression des eaux pluviales. Conséquence, des pans ont cédé et l'eau a changé de trajectoire pour envahir les concessions. C'est le cas au quartier Boucotte, où les habitants ont souffert à cause des eaux. C'est le pan d'un mur du grand canal qui a traversé le marché central du quartier qui a cédé. La saleté est désormais déversée dans les maisons et les populations souffrent le martyre, car elles cohabitent désormais avec les ordures jetées par les commerçants du marché. Face à cette situation, elles demandent aux autorités de réhabiliter le canal dont la durée de vie est dépassée depuis longtemps...