Ziguinchor : Le bilan des manifestations après 72h de violences

Le bilan des 72h à Ziguinchor suite aux scènes de violences est connu. 5 morts et 33 blessés ont été recensés. 11 personnes interpellées pour Troubles à l'ordre public, 24 établissements scolaires vandalisés dont l'UFR Santé, l’école ISEG, le Sénégal Service, l’IPRES, le Crédit Mutuel du Sénégal , LA POSTE, la SENELEC, et la LONASE.



Des boutiques et beaucoup de magasins pillés puis incendiés. Trois domiciles de responsables politiques incendiés, le commerce paralysé, des routes barrées, des cas d'agressions, des appels au secours pour des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor se multiplient.



Présentement la situation reste relativement calme mais des jeunes armés de couteaux et de gourdins font le tour des artères. Le dispositif sécuritaire maintenue dans plusieurs axes stratégiques de la commune.