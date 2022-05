Ziguinchor : La foudre tue deux adolescents et fait des blessés.

La foudre a tué deux garçons de 14 et 16 ans à Petit Agnack, commune de Niaguiss, département de Ziguinchor.



Le drame a lieu vendredi soir vers les coups de 20h.



Au-delà des garçons décédés, deux autres filles prises de panique à cause de ce qu’elles ont vu, ont été prises en charge au district sanitaire de Ziguinchor. Elles souffrent de traumatisme, d’intenses palpitations et de crise de panique.



Il y a un garçon dans un état critique qui reçoit des soins intensifs à l’hôpital régional de Ziguinchor.



Cette partie sud du pays a été arrosée dans l’après midi par une pluie orageuse.