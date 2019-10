Ziguinchor / Hôpital régional : Le scanner tombe encore en panne

Depuis 48 heures, le scanner de l’hôpital régional de Ziguinchor est tombé en panne, à nouveau, suite à une coupure d’électricité. «La Panne est liée à la conséquence de la coupure d’électricité de la Senelec. Il y a une coupure d’électricité qui a duré toute une nuit et dont la conséquence a été une déconfiguration de la mémoire du scanner. Le maintenancier est allé chercher son matériel pour pouvoir reconfigurer la mémoire du scanner. »



Si le scanner tombe en panne, c’est tout le processus qui est ralenti. C’est pourquoi les syndicalistes exigent que l’hôpital de la paix dispose de son scanner. Malheureusement cette panne affecterait les pourparlers entre le ministre de la santé et les centrales syndicales de la santé qui sont en discussion sur les « Urgences du secteur de la santé», nous indique Ousmane Mbaye. le Sg la plateforme And Gueusseum de Ziguinchor...