Ziguinchor : Guy Marius appelle à une caravane de casserole le 17 juillet prochain…

L’inter-coalition de l’opposition Yewwi-Wallu de Ziguinchor initie une caravane de casserole le dimanche 17 juillet prochain pour dénoncer les décès de François Mancabou, Idrissa Goudiaby et consorts. Face à la presse vendredi, la tête de liste de Yewwi Askan Wi de Ziguinchor a annoncé le programme de campagne de dimanche.



« C’est une caravane que nous initions. Nous n'avons aucune demande à introduire. Nous allons faire une activité dédiée à la mémoire de François Mancabou et les autres. C’est une activité électorale que nous initions le dimanche 17 juillet prochain. Une caravane de casserole pour lutter aussi contre cette casamanphobie du président de la République. Même les Casamançais de l’Apr en sont victimes », explique Guy Marius Sagna.



La cause de cette initiative en lieu et place d’une caravane politique, l’activiste de dire « après un mois de dilatoire et de conciliabule dont le seul objectif était de fatiguer la famille de Idrissa Goudiaby, de pousser cette famille à abandonner la contre-expertise pour enterrer son fils sans contre-expertise, enfin elle va se faire à Dakar. La famille se chargera d'évacuer le corps à Dakar. C'est une première victoire que nous saluons. Le bayi nalène ak yala doit cesser dans ce pays. Cela favorise d'autres François Mancabou que nous dénonçons et réclamons justice », conclut l’activiste.