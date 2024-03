Ziguinchor- Guy Marius Sagna après son vote: " si ce vote a eu lieu, c’est grâce au peuple sénégalais"

Le député de Ziguinchor, Guy Marius Sagna a voté ce jour au centre Mission Catholique de Ziguinchor,vers les coups de 09h.



Après son vote , le député a affiché sa confiance et a rendu hommage aux disparus lors des troubles sociaux politiques.

" Si cette élection a eu lieu, c’est grâce au peuple sénégalais qui a dit non aux forfaitures. Jesuis confiant que nous allons remporter cette élection , nous vous donnons rendez-vous à 19h pour une caravane. J’appelle à venir voter en masse, le changement est inévitable et c’est maintenant. Nous ferons face à ceux-là qui vont tenter d’acheter les consciences, nous avons eu écho des tentatives. Les jeunes vont sécuriser ce vote jusqu’à la fin", a réagi le député, membre de la coalition Diomaye Président.