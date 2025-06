Ziguinchor – Drame à Santhiaba : un adolescent de 13 ans tué à l’arme blanche lors d’une rixe

Un fait divers tragique a bouleversé le quartier populaire de Santhiaba, à Ziguinchor, ce jeudi 12 juin. Un jeune garçon de 13 ans a perdu la vie après avoir été poignardé au cours d’une altercation avec un autre mineur, selon des sources locales concordantes.



Le drame se serait produit tard dans la soirée d'hier. Les causes exactes de la rixe restent pour l'instant floues, mais l'altercation aurait dégénéré. L’un des protagonistes aurait sorti un couteau et asséné un coup mortel à la victime, qui a succombé à ses blessures peu après son évacuation à l’hôpital régional de Ziguinchor.



Alertés, les voisins n’ont pu que constater l’horreur de la scène. L’auteur présumé des faits, identifié comme un jeune du même âge ou légèrement plus âgé, a pris la fuite juste après l’incident. Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête et sont activement à sa recherche.



Ce drame relance les inquiétudes sur la sécurité des mineurs dans certains quartiers sensibles de la capitale du Sud, où la violence juvénile semble être en nette recrudescence.