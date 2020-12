Ziguinchor: Deux corps retrouvés dans la forêt de Albondy dans la commune d’Adeane Boutoupa-Camaracounda

L’armée dans le cadre de sa mission a fait une découverte macabre ce lundi. Deux corps en putréfaction très avancés retrouvés dans la forêt de Bissine Albondy. Sur la place des effets et restes d’habits ont été retrouvés par l’armée. La gendarmerie informée, s’est rendue sur les lieux. Ainsi les deux corps et les effets sont récupérés par les pandores pour pouvoir retrouver et reconnaître l’identité des corps. Mais tout porterait à croire que ces corps appartiendraient aux jeunes portés disparus il y a quelques mois. La gendarmerie a ouvert une enquête. Les corps sont à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.