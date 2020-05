Ziguinchor / Des cambrioleurs ont dévalisé une pharmacie et emporté des médicaments antalgiques prescrits pour le palu.

Un fait rocambolesque s'est produit au quartier Kandé Léona de Ziguinchor. En effet, la pharmacie Aline Sitoé Diatta a reçu la visite de malfrats qui ont fait un ciblage et emporté avec eux des médicaments qui traitent le palu la nuit dernière.

La valeur de la marchandise emportée s’élève à cent cinquante mille francs CFA, compte non tenu de l’argent trouvé en caisse qui s’élèverait à quatre-vingt mille francs.

Tout le stock de médicaments recommandés dans le traitement de la fièvre a été emporté. Ce qui pousserait à établir un rapport avec le contexte de pandémie du COVID-19. C'est pourquoi les autorités sont appelées à protéger les pharmacies fragilisées par l’état d’urgence et le couvre-feu.

Une plainte contre X a été déposée auprès du commissariat central de Ziguinchor et une enquête ouverte pour cueillir les malfrats.