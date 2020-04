Ziguinchor / Décès de l’étudiant commerçant : Docteur Marc Anibo Manga (Chef du service des Urgences de l’hôpital de la Paix), brise le silence...

Le décès de Tidiane Diallo, âgé de 36 ans et étudiant à l’université Assane Seck de Ziguinchor, qui s’était reconverti en commerçant, est sur toutes les lèvres à Ziguinchor. Les circonstances du décès font débat dans la capitale sud du pays.



Pour faire taire la rumeur qui circule, les autorités de la structure sanitaire parlent par la voix du Dr Marc Anibo Manga, Chef du service des urgences de l’hôpital de la Paix qui brise le silence et raconte. Selon lui, le patient n’a, à aucun moment, été renvoyé.



« Le patient est arrivé aux urgences de l’hôpital de la Paix dans la nuit du dimanche au lundi. Sur place, il a été reçu par l’un des médecins de garde. Le docteur leur a demandé de patienter parce que l’équipe s’affairait autour d’un cas suspect du Covid-19. Mais le patient de concert avec son accompagnant, ont décidé revenir le lundi matin. C’est ainsi qu’ils sont rentrés. En cours de route, hors de l’hôpital, malheureusement il a eu un malaise et il est tombé, décédant sur le coup vers 02 heures du matin. Il faut préciser qu’on ne renvoie pas un patient. Tout ce qu’on peut faire, c’est l’orienter vers d’autres structures. Mais pas renvoyer », a expliqué le chef du service des urgences de l’hôpital de la Paix...