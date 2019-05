Ziguinchor / Commercialisation de l'anacarde : Les précisions et les assurances du commissaire au Commerce.

"Les navires Diogué et Adéane à eux deux ont ont expédié 1800 tonnes d'anacarde à partir du port de Ziguinchor depuis le démarrage de la campagne. D'où l'importance de cette décision prise par l'État du Sénégal en 2018, à la demande des acteurs, qui fait que l'économie de la région commence à émerger. Avant cette décision, c'est au port de Banjul que les noix étaient acheminées au grand dam de l'économie du Sénégal. C'est pourquoi avec cette mesure, l'année passée, il y a eu des retombées positives pour l'économie régionale. Il y a 32.000 tonnes qui sont expédiées à partir du port de Ziguinchor. Une valeur financière estimée à 32 milliards. Comparativement en 2017, seul 32 mille tonnes ont été expédiées cette année. Cette mesure a aussi permis l'augmentation du nombre d'emplois au port de Ziguinchor. L'année dernière, c'est 400.000 emplois créés dont 200.000 directs. Alors qu'en 2017, il n'y avait que 76 emplois."

"Ce que je veux préciser et qui sera un plus, le navire Djilor sera là le weekend. "