Ziguinchor-Cap Skirring : Dem Dikk lance officiellement la desserte aéroportuaire

Ce mercredi 19 mars, la compagnie routière DEM DIKK a officiellement lancé son service de bus aéroportuaire, qui assurera désormais la navette entre l’aéroport de Cap Skirring et Ziguinchor après chaque vol. Cette nouvelle desserte, opérationnelle à partir de ce jour, vise à faciliter les déplacements des voyageurs entre ces deux points stratégiques de la région.



La cérémonie de lancement s’est déroulée à l’aéroport de Ziguinchor, en présence des représentants des compagnies nationales Air Sénégal et Dem Dikk. Cet événement marque une étape importante dans l’amélioration des infrastructures de transport locales.



Thierno Seydou Diop, Secrétaire Général de DEM DIKK, a souligné l’importance de cette nouvelle offre de transport. Il a également répondu aux critiques concernant le tarif jugé élevé par certains, expliquant que ce dernier reflète la qualité du service et les coûts liés à son fonctionnement.