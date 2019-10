Ziguinchor / Boutiques et établissements scolaires cambriolés par des malfrats

Depuis la réussite du cambriolage d'une boutique au quartier Lyndiane de Ziguinchor par des malfrats dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier, c'est au tour des quartiers de Kénia et Belfort de noter la visite de malfrats qui, comme à Lyndiane, ont dévalisé des boutiques.



Mais comme l'appétit vient en mangeant, dans la nuit du samedi au dimanche, des hommes armés ont fait irruption, cette fois-ci, pas dans une boutique, mais au lycée Saint Charles Lwanga.

Selon la déposition du gardien des lieux, ce sont trois personnes armées qui l'ont ligoté d'abord, avant de fouiller tout l'établissement et d’emporter le coffre fort qui ne contenait aucun sou. Ils se sont signalés vers 03 heures et ne sont ressortis de l'établissement qu'au petit matin.



Quelques jours plus tôt, c'est le Cem Boucotte Sud qui avait vu ses installations électriques arrachées par des malfrats. Là aussi, ils se sont retirés sans inquiétude. C'est comme s'ils ont changé de cible, en s’en prenant aux établissements scolaires qui reçoivent en ce moment les inscriptions des élèves...

En tout cas, les populations souhaitent vivement qu’un terme soit mis à ces agissements délictueux...