Ziguinchor / Bilan des saisies de janvier au 31 juillet : 71 personnes déférées, 23kg et 62 cornets de chanvre indien.

Le commissariat central de Ziguinchor a fait une belle moisson durant les sept premiers mois de l’année, c’est-à-dire du 01 janvier 2020 au 31 juillet 2020.

Selon les statistiques qui nous sont parvenues concernant les trafics de chanvre indien et la détention et usage du stupéfiant, les éléments du commissaire ont alpagué au total 71 personnes. Les statistiques révèlent que 24 personnes ont été déférées pour trafic de chanvre indien avec une saisie de 23 kg.

Par contre, 47 autres sont déférées pour détention et usage avec une saisie de 62 cornets.

Toutes ces personnes et les quantités des stupéfiants ont été arrêtées dans la ville de Ziguinchor. La police dit ne pas fléchir. Les contrôles sont corsés au niveau des points stratégiques et des patrouilles de surveillance sont menées tant que le besoin se fait sentir.