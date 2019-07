Ziguinchor / Baccalauréat 2019 : Série S1, 09 d'offices, 01 ajournée pas de second tour.

Les résultats du baccalauréat 2019 ont commencé à tomber à Ziguinchor depuis le week-end. Les résultats sont jugés catastrophiques. Mais l'honneur est relevé au centre du Collège Privé Charles Lwanga de Ziguinchor. Ce sont les scientifiques qui ont composé. Deux jurys sont logés dans cet établissement.



Jury 1072 (S1 - S2)



SERIE S1 : (10 / 11)



Admis d'office : 09

Dont une mention bien, 5 mentions assez bien, 3 passables



01 ajourné et pas de second tour



SERIE S2 : (293 / 300)



Admis d'office : 65 dont 2 mentions Bien ; 11 mentions assez bien et 52 mentions passables

Second tour : 83

Ajournés : 145