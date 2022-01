Ziguinchor / BBY se fissure : Doudou Kâ décide de voter Baldé, Benoit Sambou parle d’alliance de dupes…

C’est désormais officiel! Le divorce entre Benoît Sambou et Doudou Ka est consommé pour les joutes électorales à venir. Dans une note transmise à la presse, le directeur général de l’AIBD a donné une consigne de vote à ses militants et adhérents du mouvement « Doggu pour le grand Sénégal ».



Doudou Kâ vote pour Abdoulaye Baldé à la ville de Ziguinchor. « J’ai choisi de voter pour le candidat qui est le mieux placé pour faire barrage au Candidat Ousmane SONKO qui incarne le recul et la stagnation. J’ai choisi de voter pour le candidat le plus apte à manager et à incarner un système qui met ma commune en cohérence avec l’État central, pour un homme de paix connu pour son sérieux et expérience au sommet de l’État, pour une équipe plurielle et inclusive faite d’hommes et de femmes engagés au quotidien pour la cause communale. J’ai décidé de voter pour Abdoulaye BALDÉ, candidat à la mairie de Ziguinchor à qui je demande solennellement de rejoindre le camp présidentiel dès le lendemain de sa victoire du dimanche 23 janvier 2021 pour garantir la parfaite mise en œuvre du Plan de développement de ma ville, de Ziguinchor avec le Plan Sénégal Émergent (PSE). » Une déclaration tant attendue pour qu’enfin les cartes soient encore plus claires.



Pourtant la veille, dans une émission radiophonique à la station régionale de Sud Fm de Ziguinchor, Benoît Sambou semblait voir le coup arriver depuis longtemps. Dans cette émission, le candidat de Benno Bokk Yakaar à la ville de Ziguinchor soutenait que Doudou Kâ avait quitté le navire et son seul souhait « c’est de me voir échouer. C’est une voie pour lui de se donner raison face à moi. Il a toujours dit qu’il est le candidat idéal. C’est pourquoi il s’écarte toujours de moi. C’était le cas en 2014 », fait savoir Benoît qui ajoute que « cette coalition avec Baldé est un jeu de dupes. Abdoulaye Baldé ne fait même pas confiance à Doudou Kâ. Il a accepté cette alliance tout simplement pour récupérer son électorat. Doudou Kâ n’est jamais loyal », peste Benoît Sambou qui avait révélé que c’est « Doudou Kâ qui avait appelé Baldé pour l’insulter, histoire de le pousser à bout afin qu’il s'écarte pour se positionner », dira-t-il encore...