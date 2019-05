Ziguinchor / Anticipé de Philosophie 2019 : Les candidats fin prêts pour les épreuves

À quelques jours des anticipés des épreuves de philosophie, les élèves en classe de terminale sont en plein dans les révisions. Les potaches se réjouissent du fait que l'année scolaire de cette année ne soit pas perturbée comme les années précédentes. Et malgré ces petites perturbations, les élèves disent être prêts à aller à l'assaut de la philosophie, car ils sont bien outillés.

Avec le ramadan, ils disent passer tout le temps à l'école. Une opportunité pour eux. Car ils en profitent pour organiser des groupes de travail. Ils disent être satisfaits car le programme est fini et ils ont eu le temps de revenir sur le programme.

Les enseignants eux aussi manifestent leur satisfaction d'avoir accompli leur mission pour ce qui est du quantum horaire et du programme. Ils saisissent cette opportunité pour s'engager dans des activités pédagogiques de renforcement.