Ziguinchor / Aminata Angélique Manga répond à Ousmane Sonko

Le ministre de la Micro-finance et de l'Economie Solidaire était la marraine de la finale de la zone 1A de l'Odcav de Ziguinchor. S'adressant à la presse après la finale, elle a tenu à répondre à Ousmane Sonko qui s'était autoproclamé maître de Ziguinchor et que c'est grâce à son intégration et ascension fulgurante en politique que beaucoup de Casamançais, des responsables de l'Apr ont été nommés. "Je ne parlerai même pas de Ziguinchor, ni de la Casamance mais du Sénégal. Et c'est Macky Sall qui est le maître du Sénégal".

Elle lance un appel aux électeurs et responsables politiques à l’apaisement pour que la présidentielle se passe dans la paix.

"Mon premier message c'est de paix. Il faut que la présidentielle se passe dans le calme, dans la sérénité afin que le jour-j, les sénégalais puissent aller tranquillement voter pour le candidat de leur choix. Je demande aux électeurs d'aller retirer leurs cartes, ce qui est bien possible jusqu'à la veille de la présidentielle. C'est ce que j'avais à partager avec nos militants, nos responsables et le population de façon générale".