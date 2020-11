Ziguinchor / Abdoulaye Baldé rassure ses militants, annonce les raisons de son compagnonnage avec Macky et révèle que les choses vont bientôt bouger.

Depuis que le président de la République a mis en place son nouveau gouvernement, Macky acte 2, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. C'est la non nomination à un poste ministériel de Abdoulaye Baldé qui a indisposé ses sympathisants. Et pour le montrer, ils ont fait une démonstration de force ce samedi à Ziguinchor lors de l'assemblée générale de l'UCS. C'est une foule immense et impressionnante qui a accompagné l'édile de la capitale sud du pays.



Fidèle à ses convictions, Abdoulaye Baldé a tenu à clarifier sa position sur cette affaire. "Ceux qui pensent que je dois remettre en cause mon compagnonnage avec Macky Sall parce que je ne suis pas dans le gouvernement, ne me connaissent pas", précise le député-maire de Ziguinchor.



Sans dévoiler le contenu de leur discussion tête-à-tête de la semaine, le président de l'UCS lève un pan de la rencontre de l'avenue Léopold Sédar Senghor.



"J'ai rencontré le président, ... mais sachez que j'ai la pleine confiance du Chef de l'État. Nous sommes en phase et je ne regrette pas de l'avoir accompagné."



Abdoulaye Baldé précise les raisons qui l'ont poussé à accompagner Macky Sall dans sa nouvelle orientation.



"Je l'ai fait pour l'intérêt de notre région. Je ne suis pas avec lui pour des postes ministériels. Nous avons tout de même parlé de notre parti qui a des cadres qui méritent de participer à l'exercice du pouvoir et au développement du pays", notera le maire de Ziguinchor qui a entamé sa campagne avec des visites.



" Donc ayez confiance en moi et l'avenir sera radieux. Les jours à venir, les choses vont commencer à être mises en place pour le développement de notre région. Vous allez voir que le président Macky Sall va continuer son accompagnement pour que nous emmenons notre ville dans les plus hautes sphères de développement", conclut le maire qui semble ainsi annoncer sans le dire sa candidature à la mairie de Ziguinchor...