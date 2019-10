Ziguinchor / Abdoulaye Baldé annonce une campagne de pompage et de désinsectisation des écoles inondées.

C'est lors de la remise de fournitures scolaires pour les écoles de la commune de Ziguinchor, que le maire Abdoulaye Baldé a annoncé que la mairie a déjà recensé les établissements qui sont sous les eaux. Du coup, la mairie va procéder au pompage et au désherbage de ces écoles pour permettre aux potaches de regagner le plus tôt possible les chemins de l'école. Une enveloppe de cinq millions est dégagée pour la circonstance...