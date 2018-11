Ziguinchor : Abdoul Mbaye déchire le décret portant interdiction de la coupe de bois et le code forestier

Abdoul Mbaye candidat à la présidentielle de mars 2019 sous les couleurs de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) est depuis ce vendredi l'hôte de la capitale sud du pays. L'ancien Premier ministre a débuté sa tournée au quai de pêche de Ziguinchor où il a rencontré les pêcheurs, les vendeurs de poisson, les mareyeurs, en somme les acteurs de la pêche. Sur place, ils lui ont décrit leurs durs conditions de travail.

Après, il est allé à la rencontre de l'union des menuisiers du Sénégal (Ums) qui lui ont fait le résumé de leurs conditions de travail et de vie exécrables causées par l'interdiction de la coupe de bois en Casamance prise à la va-vite et le code forestier qui vient de s'y joindre.

Abdoul Mbaye s'est voulu clair : "La coupe d'arbre ne peut pas être une solution s'il n'y a pas derrière le reboisement", fait-il savoir au menuisier avant de fusiller le président de la République qui selon lui, s'est précipité à interdire et à imposer un code. Il estime que le chef de l'État devrait d'abord échanger avec les acteurs, prévoir des périodes transitoires. Car dit-il, personne ne peut plonger autant de familles dans le désarroi et la détresse.