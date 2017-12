Zidane catégorique pour Ronaldo : « Il va rester et terminer sa carrière ici.»

Nommé Ballon d’Or 2017 jeudi, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 10 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a été le sujet principal de la conférence de presse tenue par l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane ce vendredi. Et le technicien français a profité de l’occasion pour se montrer catégorique sur l’avenir du Portugais.

« Jusqu’à quand Cristiano va rester au Real ? Pour toujours. Il y a toujours le même débat chez certaines personnes pour dire si Cristiano est heureux ou non, pour contrarier Cristiano et le club. Mais il va rester et terminer sa carrière ici. Il est dans le meilleur club du monde et il n’y a pas de débat », a assuré Zidane. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Real, Ronaldo a effectivement de grandes chances de terminer sa carrière au sein de la Maison Blanche.