Ziarra générale : Oumar Guèye en campagne électorale à Tivaouane

Envoyé pour représenter le président de la République à la ziarra générale de Tivaouane, le ministre de la pêche et de l'économie maritime a mis l'occasion à profit pour faire les éloges du régime auquel il appartient.

Après s'être réjoui de la décision de quelques syndicats d'enseignants de lever leur mot d'ordre, il affirme que le bilan de Macky Sall dans l'enseignement (400 milliards) est plus que satisfaisant. Selon le ministre Oumar Guèye, Macky Sall a, en quatre ans, investi dans l'enseignement ce que les régimes précédents n'ont pas fait en plus de 40 ans. Oumar Guèye d'ajouter les efforts faits dans la distribution de l'électricité. À l'en croire, les coupures d'électricité sont devenues un vieux souvenir depuis l'avènement de Macky Sall au pouvoir. Il a mis en exergue les programmes de développement enclenchés pour un Sénégal émergent. C'est dire que les ministres de Macky Sall sont déjà en campagne et qu'importe le lieu ou le contexte, ils passeront leur message...