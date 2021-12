Ziarra du Khalife de Marsassoum à Guédiawaye : Mimi Touré exhorte les religieux à aider à promouvoir les comportements civiques propices au Développement.

Après deux années de suspension due à la Covid 19, le Khalife de Marsassoum, El Hadj Moustapha Sylla, a repris hier son ziar annuel à Guédiawaye qui a rassemblé de très nombreux ressortissants de Sédhiou et de la Casamance vivant à Dakar.



Mimi Touré qui entretient des liens familiaux avec le marabout, est une habituée de l’événement depuis plusieurs années. À l’occasion, elle a exhorté les chefs religieux de tout le pays à s’impliquer dans le travail quotidien d’éveil des consciences afin de lutter contre les comportements violents et déviants au sein de la société, car sans un minimum de moralité et d’éthique aucune société ne peut prospérer.