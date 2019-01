Ziarra de Bogal : L'appel de Thierno Abdourahmane Barry

La grande Ziarra de Bogal aura lieu cette année les 24 ,25 et 26 Janvier 2019. Des journées d’intenses communion et de grâce à Allah Soubhanahou wa tahala qui attirent des dizaines de milliers de fidèles de Thierno Abdourahmane Barry. L’arrondissement de Bogal, dans le département de Bounkiling, région de Sédhiou est définitivement sorti de l’anonymat grâce à l’influence sans cesse grandissante du vénéré marabout. Le Khalife lance un appel aux talibés pour venir répondre massivement à cet appel. Chef-lieu de la commune du même nom, Bogal fait partie des plus grands foyers religieux de la Casamance et se distingue par les actions de développement d’envergure initiées par le Thierno.