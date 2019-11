Ziarra annuelle de Thierno Saidou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall : la famille d’Elhadj Malick Sy et descendants choisis comme parrains de la 40éme édition »

Dans le cadre des préparatifs du Gamou marquant la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), le Khalife Thierno Madani Mountaga Tall, Serviteur de la Communauté Oumarienne, a rendu une visite de courtoisie au Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy.

Accompagné de son frère et Imam de la Mosquée Oumarienne, Thierno Seydou Mountaga Tall, Thierno Madani Tall a tenu a rappelé les liens historiques et familiaux qui lient la famille d’Elhadj Oumar Foutiyou Tall à celle du vénéré El Hadj Malick Sy.

Porte-parole de la délégation Oumarienne, Imam Thierno Seydou Nourou Tall remerciera le Khalife Général, Serigne Babacar Sy, et lui réitéra l’engagement ferme de la famille oumarienne, a préservé l’héritage de Cheikh Ahmed Al Tidiane Al Chérif sous son leadership. « Nous vous transmettons les salutations du Khalife Thierno Bachir Tall, Khalife de la Famille Oumarienne et profitons ainsi de cette visite pour vous annoncer que la famille d’Elhadj Malick Sy et descendants seront les parrains de la ziarra annuelle de Thierno Saidou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall qui se tiendra du 24 au 27 Janvier 2020 » informera l’Imam qui sur la même lancée ajoutera : « Cette ziarra marquera les 40 ans de la dispartion de Thierno Saidou Nourou Tall et nous savons les liens étroits entre la famille d’El Hadj Malick au vénéré petit fils d’Elhadj Omar. C’est pour cette raison que le Khalife Thierno Madani a décidé de vous faire les parrains de cette édition ».

Le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy, remerciera chaleureusement Thierno Madani Tall de cette visite qui est une tradition de la famille oumarienne mais surtout rappelé les fondements de la confrérie Tidiane au Sénégal dont El Hadj Oumar Foutiyou Tall a su être le porte étendard. Très touché par le choix porté sur la famille d’El Hadj Malick d’être les parrains de la 40éme édition de la ziarra annuelle de Thierno Saidou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, il exprimera toute sa gratitude au Serviteur de la Famille Oumarienne d’avoir suivi le chemin tracé par son pére Thierno Mountaga Tall afin de préserver les fondamentaux de la tarikha Tidiane au Sénégal : « c’est un honneur pour la famille d’El hadj Malick et nous sommes très touchés par ce choix ».

Le khalife Thierno Madani Tall priera pour le Khalife Général des Tidianes que Dieu lui donne la force et la santé d’accomplir sa mission et lui demandera de formuler des prières pour une paix durable au Sénégal.