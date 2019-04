Ziarra annuelle de Thierno Madiakhaté Ka : La reconnaissance des populations de Matam à Macky Sall et son régime

Les populations de Matam se sont montrées très reconnaissantes à l’endroit du président Macky Sall. D'ailleurs, à l’occasion de la Ziarra annuelle de Thierno Madiakhaté Ka qui a eu lieu ces dernières 48 heures, Farba Ngom le maire des Agnam a invité le gouverneur de Matam Mamadou Oumar Baldé, à lui ‘’transmettre les remerciements des Agnams pour tout ce qu’il fait pour toute la région de Matam’’.



‘’La région a constaté les efforts qu’il a consentis, et l’en remercie vivement’’, a dit le député-maire des Agnams qui a aussi décerné un satisfecit au gouverneur. Ce, pour sa disponibilité et tous les actes qu’il a posés pour la réussite de la rencontre. Dans ses remerciements, Farba Ngom n’a pas omis les membres de la délégation ainsi que la famille de Thierno Madiakhaté Ka.



Aux proches du saint homme, le député-maire a décerné des remerciements. Des remerciements motivés, selon lui, par la considération que lui voue le guide religieux et sa famille. Ce, dit-il, pour avoir été, depuis plus d’une décennie, choisi par Thierno Madiakhaté Ka comme son porte-parole. Et ce du temps du président Abdoulaye Wade à nos jours. Autant de considération à son égard qui font qu’il n’a de cesse prié pour l’autorité religieuse afin que Dieu (LsI) lui prête longue vie. ‘’Je renouvelle ma reconnaissance à la famille du saint homme qui a laissé cette marque de confiance intacte’’. Des remerciements à l’endroit du gouverneur pour les engagements respectés ainsi qu’à l’assistance et le soutien qu’il a apporté aux organisateurs de cette manifestation religieuse annuelle.



Farba Ngom qui n’entendait pas s’en limiter là, a promis l’engagement de toujours se donner corps et âme et de ne lésiner sur aucun moyen pour que les éditions prochaines de cette ziarra annuelle se tiennent avec succès. ‘’C’est ma ziarra, je m’investirai à fond pour la réussite de cette rencontre annuelle. Je la considère d’ailleurs comme une affaire personnelle’’.