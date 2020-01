Ziarra annuelle de Bogal : Grand Hadaratul Jummah en prélude de l’événement, ce 03 janvier.

C’est un grand hadaratoul jummah que la grande mosquée des Hlm de Grand-Yoff accueille, ce 3 janvier 2020, en prélude de la ziarra annuelle de Bogal prévue les 23, 24 et 25 janvier à Sédhiou. Sous l’égide du guide religieux, Thierno Abdourahmane Barry, ce rendez-vous de proclamation de l’unicité par la parole sera marqué par la présence du petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif de Fez, Chérif Sidy Hamza et de Thierno Amadou Ba de Bambilor entre autres invités d’honneur. Ce sera un moment de prières et d’échanges sur l’importance de l’islam et de la Tarikha Tidiane en particulier.