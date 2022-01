En prélude de la 30ème édition de la ziarra de feu Thierno Djiby Ousmane Ba, prévue le 26 février 2022, un Comité Local de Développement spécial présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Sagalkam, Mamadou Bassirou Ndao, s'est tenu ce samedi 8 janvier chez le Khalife Thierno Amadou Ba.



Une occasion pour le comité d'organisation de discuter avec les autorités compétentes sur les mesures à prendre en cette période de pandémie de covid-19.

Pour cette présente édition, plus de 30 000 pèlerins seront attendus à Bambilor, selon le président du comité d'organisation et les besoins en sécurité, eau, électricité et logistique ont été exposés lors de cette rencontre.



L'équipe du Service d'hygiène sera dépêchée sur les lieux pour désinfecter et assurer la protection sanitaire des locaux. Plus de 200 maisons vont être désinfectées et des moyens dégagés pour assurer le respect des mesures barrières, a fait savoir l'autorité administrative de cette localité qui annonce ainsi que " toutes les mesures seront prises pour assurer la réussite de cette 30ème édition. Les services concernés étaient là et un CDD spécial présidé par le préfet du département va se tenir et des compte-rendus se feront au niveau national. Les services de l'UCG et de l'équipe municipale vont travailler en synergie pour assurer le nettoiement. Des engagements que les chefs de service ont pris à cette rencontre qui sera suivi dans les semaines à venir, par un CDD."



Cette année, le thème portera sur l'exode vers Allah. Le Khalife Général de Médina Baye, Cheikh Mahy Ibrahim Niass sera le parrain et comme chaque année, Thierno Mouhamed Bachir Tall, Khalife de la famille Omarienne sera présent pour assister à des séances de prières pour la paix et la stabilité au Sénégal...