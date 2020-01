Ziarra annuelle : La famille de El Hadj Seydou Nourou Tall s'attaque à la crise des valeurs...

Pour cette année, l'édition 2020 de la Ziara annuelle dédiée à El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall est fixée du 23 au 27 Janvier.

Le thème retenu pour cette année est : « crise des valeurs et déviances sociétales au Sénégal, quels remèdes à la lecture du Coran et de la vie de Thierno Seydou Nourou Tall ».

À travers ce thème, la famille Omarienne cherche à trouver des solutions à la crise des valeurs par un changement de comportement en s'appuyant sur le Saint Coran et la vie de Seydou Nourou Tall, renseigne Ibn Anass Gaye, Coordinateur de la Communication de la Zïara.

Ce rendez-vous religieux sera également une occasion pour la famille afin de lancer une participation collective pour la rénovation de la grande mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. La Ziara annuelle est parrainée par la famille de El Hadj Malick Sy.