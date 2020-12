Ziarra annuelle 2020 : Le Khalife de Médina Baye invite sa communauté à un retour massif à la terre pour développer des projets agricoles et industriels.

Les rideaux sont tombés sur la ziarra annuelle de Médina Baye. Venu présider cette cérémonie, le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahy Ibrahima Niass, a plaidé pour un retour massif vers l'agriculture afin de lutter contre certains fléaux tels la pauvreté, la délinquance et l'homosexualité.



" Notre engagement dans la religion est sans faille. Alors, il est temps que nous retournions à la terre. Nous devons faire de l'agriculture une priorité comme Baye Niass le faisait en son temps. La terre est là, elle est disponible, alors allons la cultiver pour développer tous nos projets notamment agricoles et industriels. Baye a laissé 400 hectares à Taïba Niassène et il y a également d'autres terres à Kossy. Nous devons exploiter ces lopins de terre...", a déclaré le khalife devant les talibés.



À le croire, seule l'agriculture peut aider à maintenir les jeunes dans leurs localités respectives. Mais elle permet de lutter contre d'autres phénomènes comme la pauvreté, la délinquance, l'homosexualité etc.



Serigne Mahy Ibrahima Niass d'ajouter que le Sénégal ne manque pas de matières grises pour transformer l'arachide au niveau local au lieu de penser toujours à exporter notre production. Le guide religieux d'inviter ainsi toutes les bonnes volontés, l'État en premier, à se consacrer davantage à cette alternative...