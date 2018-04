Ziarra Thierno Alioune Thiam / Le député-maire Farba Ngom au cœur de la 26ème édition : « Une occasion de prier pour une victoire de Macky Sall en 2019 »

Les disciples de Thierno Alioune Thiam ont célébré leur 26ème Ziarra annuelle ce samedi 7 Avril dans la localité de Ourossogui. La cérémonie était dédiée à Thierno Alioune Thiam en son rang de khalife et guide religieux. Cette 26ème édition parrainée par le président Macky Sall, s'est déroulée sous la présence effective de plusieurs dignitaires religieux et responsables politiques (Moussa Bocar Thiam, maire Ourossogui, Mamadou Talla, ministre de l'artisanat et de la formation, Yaya Abdoul Kane, ministre de la bonne gouvernance...)

La présence du député maire d’Agname Farba Ngom, un disciple et intime de la famille religieuse a été aussi beaucoup remarquée. A cela s'ajoute la présence en masse de disciples venus marquer de leur empreinte ce rendez-vous religieux de la communauté musulmane.

Lors de son allocution, le représentant du chef religieux a formulé des prières et recommandations à l'endroit des fidèles non sans manquer de renouveler leurs prières au gouvernement en place.

Le député-maire d’Agnam, Farba venu accompagné d'une forte délégation du gouvernement a rappelé lors de son allocution la longue relation qui existe entre le Khalife Thierno Alioune Thiam et le président Macky Sall. Laquelle amitié remonte à 2012 avant l'accession du président Sall au pouvoir.

En outre, Farba Ngom qui n'a pas dérogé à sa réputation de « Baay Fall » du président Sall a profité de la tribune qui lui a été offerte pour demander haut et fort les prières et bénédictions du Khalife pour un Sénégal apaisé. « Et, une large victoire du président Macky Sall en 2019 »