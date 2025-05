Ziarra Nimzatt 2025 - insultes publiques sur les réseaux sociaux : le Khalife général des Khadres appelle à la retenue

Au moment où ces lignes sont écrites, le khalife général des Khadres, Serigne Nahma Aïdara, et une forte délégation sont en partance pour la Mauritanie où sera célébrée la Ziarra annuelle de Nimzatt, dédiée à Cheikhna Cheikh Abdoul Aziz Aïdara (petit-fils de Cheikhna Cheikh Saadbou, fils de Cheikh Talibouya).



À Diamaguène (Thiès) où la délégation a pris le départ, le guide religieux est revenu sur le sens de cet événement religieux avant de remercier les autorités mauritaniennes et sénégalaises d'avoir facilité l'organisation de cette Ziarra.



Dans la foulée, il a déploré le fait que des gens mal intentionnés utilisent de nos jours les réseaux sociaux pour insulter leurs semblables, de même que les guides religieux. Serigne Nahma Aïdara n'a pas manqué de prier pour le Sénégal et pour la Oumma. Sa délégation a été escortée jusqu'à la sortie de Thiès...