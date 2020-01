Ziarra Boghal 2020 : Les temps forts de la cérémonie de clôture du dimanche.

Les rideaux sont tombés sur l'édition 2020 de la Ziarra annuelle de Thierno Abdourahmane Barry de Boghal. Cette cérémonie religieuse qui s'est tenue du 23 au 25 Janvier à la cité de Boghal située dans la région de Sédhiou (département de Bounkiling), s'est déroulée dans une grande ferveur. Pour cette année plusieurs exemplaires du Saint Coran ont été récités, ainsi que plus d'un million de Salatou Fatiha, afin de prier pour la paix et la cohésion sociale. L'édition 2020 terminée, les fidèles et disciples se donnent rendez-vous pour l'année prochaine en 2021, avec le sentiment du devoir accompli et l'espoir de voir leurs prières exaucées...