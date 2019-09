Ziara yowmal Achoura 2019-Tivaouane / Serigne Pape Malick Sy : « Nous devons tous prier pour le Sénégal car des catastrophes guettent dangereusement notre cher pays »

"La nouvelle classe politique n'a pas de chance, contrairement à ses devancières composées des Lamine Guèye, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Magatte Lô, Assane Seck". C'est la conviction du porte-parole de la famille Tidiane de Tivaouane, Serigne Pape Malick Sy." Le Président Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade et ceux de la nouvelle génération de politiciens sont tous motivés par leurs intérêts personnels. Ils ne pratiquent que le partenariat gagnant-gagnant, sans quoi, adieu la compagnie", a-t-laissé entendre lors du ziarra yowmal (lendemain) Achoura 2019 en présence du ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, du ministre de l'urbanisme, Abdou Karim Fofana et des autorités locales entre autres. Campant dans sa logique, Serigne Pape Malick Sy d'asséner que les Sénégalais doivent beaucoup prier notre Seigneur à cause des dangers qui guettent le pays. "Les catastrophes nous guettent. Et, elles nous guettent dangereusement", a signalé le porte-parole de la famille Sy.

Dans un autre registre, Serigne Pape Malick Sy a invité les jeunes à s'engager dans la voie de la connaissance et du savoir avant de prier pour la paix et la stabilité au Sénégal.