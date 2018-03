Ziara de Santhie Passy : Mimi Touré magnifie « la sobriété » dans la tenue des cérémonies religieuses

L’ancien Premier ministre s’est rendu hier à Santhie Passy au cœur du Saloum. Ce, à l’occasion de la Ziara annuelle de Elhadji Mbara Touré, un moukhadam de Elhadji Malick qui a contribué au rayonnement de la Tarikha Tidjane dans cette partie du bassin arachidier.

A l’occasion, Aminata Touré a salué la sobriété par laquelle s’organise les cérémonies religieuses dans cette cité, à rebours des dépenses somptueuses insoutenables. Elle a aussi magnifié la valorisation du travail par cette communauté qui vit exclusivement de la culture de l’arachide et s’exerce à celle du riz dans les bas-fonds et au maraîchage.

En réponse, le Khalife Elhadji Babacar Touré a remercié l’ancien Premier ministre qui ne cesse de les appuyer. La cérémonie a aussi enregistré la présence des maires des communes de Ndiafatte et de Alassane Tall.