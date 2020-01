Ziara annuelle de Boghal : Le Khalife Thierno Abdourahmane Barry invite les fidèles musulmans à « s’investir pour mieux connaître leur religion ».

Après la prière de Vendredi effectuée à la grande Mosquée de Boghal, le Khalife Thierno Abdourahmane Barry a prêché pour le retour aux valeurs religieuses et islamiques.

" Que les fidèles musulmans s’emploient à mieux connaître leur religion. Et que nous nous engageons à davantage renforcer nos pratiques religieuses, islamiques", prêchera le Khalife Thierno Abdourahmane Barry au terme de la prière du Vendredi.

Le Khalife invite les disciples à raffermir leurs positions dans les tarikhas. Car "le monde est arrivé à un stade où certaines personnes cherchent à détourner les fidèles musulmans de leurs positions, de leurs croyances et de leurs tarikhas. Ce qui ne devrait emporter aucun bon disciple croyant".

Pour terminer, le Khalife Thierno Abdourahmane Barry s'est largement félicité de la forte mobilisation de la population pour venir assister à la ziara annuelle...