Le ministre de l'intérieur et de la sécurité a présidé ce jeudi, le CRD préparant l'organisation du ziar général de Tivaouane. Pour cette année, cet événement religieux revêt un cachet particulier car il coincidera avec les cent ans de la disparition de Seydi El Hadj Malick Sy.



Ainsi plusieurs fidèles talibés sont attendus à la cité religieuse lors de cette cérémonie prévue le 13 Mars prochain. Dans cette optique, le comité d'organisation a plaidé devant le ministre de l'intérieur Abdoulaye Félix Antoine Diome, le déploiement d'un important dispositif sécuritaire afin d'assurer la sécurité des fidèles qui viendront des quatre coins de la planète.



À sa prise de parole pour répondre à la sollicitation du comité d'organisation, le directeur de la sécurité publique assure qu'un important dispositif sécuritaire sera déployé à Tivaouane avant, pendant et après l'événement. "Nous avons prévu de déployer 500 éléments de police pour la sécurisation des sites d'hébergement, de la grande mosquée, de la cité religieuse et les pèlerins avant, pendant et après l'événement", rassure le DSP Ibrahima Diop...