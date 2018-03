Ziad Takieddine revient à la charge : « Ce n’est pas un hasard que Karim Wade soit au Qatar, dans ce pays qui finance les terroristes »

Auteur de graves accusations contre Me Abdoulaye Wade et Nicolas Sarkozy, le sulfureux Ziad Takiedine n’a pas encore vidé son chargeur. Dans la deuxième partie de l’entretien qu’il a accordé à notre confrère Kewoulo.info, l’homme d’affaires enfonce Karim Wade et explique les raisons de son exil au Qatar, en des termes qui laissent penser que Wade-fils est au cœur d’une vaste conspiration menée par Doha, qui se servirait du terrorisme pour déstabiliser le Sahel.



« Ce n’est pas un hasard que Karim Wade soit au Qatar, dans ce pays qui finance les terroristes… Le fils de Wade est un allié objectif de la mafia en Afrique. C’est cette mafia-là qui a détruit la Libye avec l’aide de Abdel Hakim Belhadj. »



Ziad Takieddine a dit ne pas comprendre que « un fils –Karim Wade- qui prétend à la magistrature du Sénégal puisse s’installer au Qatar alors qu’au Niger, à côté du Sénégal, Qatar Charity est installé et finance les terroristes du nord Nigeria ».



« Les Sénégalais doivent décider de leur sort… Faites confiance en vous-mêmes. Je vous éclaire au niveau de la politique mondiale qui affecte plus directement votre pays que d’autres pays. Mais, vous êtes, après tout, un pays musulman. Mais vous êtes après tout un pays laïc. Daesh aimerait bien s’installer chez vous. Ce con là », a averti Ziad Takieddine.