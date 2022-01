Zemmour condamné à 10’000 euros d’amende pour provocation à la haine

Eric Zemmour a jusqu’à présent été condamné deux fois de manière définitive en France, mais la deuxième condamnation fait l’objet d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Sinon il a été relaxé à trois reprises et a gagné deux autres procès en appel. Cinq procédures sont encore en cours.

AFP

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict lundi. Eric Zemmour, candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle, est condamné à 10’000 euros d’amende pour provocation à la haine pour ses propos sur les mineurs migrants isolés. Absent pour le jugement comme lors du procès en novembre dernier, cet habitué des procédures judiciaires était jugé pour avoir qualifié les migrants mineurs isolés de «voleurs», «assassins», «violeurs» sur la chaîne CNews.



L’affaire remonte au mois de septembre 2020. Après l’attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, Eric Zemmour avait alors déclaré à propos des mineurs isolés: «Ces jeunes, comme le reste de l’immigration (…) n’ont rien à faire ici: ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont.» Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) avait infligé une amende de 200’000 euros à la chaîne et des poursuites pénales engagées.



Lors du procès, en novembre dernier, le parquet avait requis une amende de 10’000 euros contre Eric Zemmour pour provocation à la haine et injure raciale. L’avocat de l’ancien journaliste demandait la relaxe, estimant que l’infraction pénale n’était pas réalisée puisque «les mineurs isolés ne sont ni une race, ni une nation, ni une ethnie».



On notera qu’Eric Zemmour, désormais candidat à la présidentielle, fera l’objet d’un autre procès cette semaine, jeudi devant la cour d’appel de Paris, pour des propos qu’il avait tenus en 2019 sur le maréchal Pétain et pour lesquels il a été relaxé en première instance.



Poursuivi à de nombreuses reprises, il a été condamné deux fois de manière définitive pour provocation à la discrimination ou à la haine raciale, en 2011 et 2019, mais la deuxième procédure fait l’objet d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. Une troisième condamnation est encore pendante devant la cour de Cassation, tandis qu’Eric Zemmour a été relaxé à quatre reprises. Trois autres procédures sont encore en cours.

Tribune de Genève