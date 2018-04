Zator Mbaye, Coordinateur Jeunes BBY défend le parrainage : « Si des mesures appropriées ne sont prises pour… les acteurs doivent se ressaisir et prendre de la hauteur »

Selon le Coordinateur des jeunes de BBY, le projet de loi instituant le parrainage pour tous les candidats à l’élection présidentielle est devenu aujourd’hui incontournable et demeure une nécessité absolue devant nous permettre de rétablir l’équité entre les acteurs et rationaliser les candidatures. Selon lui, après ce qui s’est passé aux législatives du 30 juillet 2017, on ne peut et on ne doit plus fermer les yeux comme si de rien n’était, puisque c’est l’avenir même et la crédibilité de la démocratie sénégalaise qui sont en cause. Il a profité du point de presse organisé ce matin à la maison du parti socialiste, pour demander à tous les acteurs politiques de préserver l’image démocratique de notre pays...