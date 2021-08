Zarko sur ses critiques contre Modou Lô : « Je ne l'ai pas clashé... Je n'ai aucun complexe vis-à-vis de lui... »

La relation entre Zarko et le roi des arènes, Modou Lo semble prendre un autre tournant. En effet, l'invité de Xatarbi est largement revenu sur sa relation plus ou moins tendue avec le Roc des Parcelles Assainies. Ce dernier, qui avait quitté le fief du roi des arènes pour Grand-Yoff Mbollo, n'est pas contre l'idée d'affronter celui qui était son "protégé".



Des propos qui ne sont pas pour autant bien accueillis au niveau des Parcelles Assainies. Aujourd'hui, le lutteur absent de l'arène depuis 2017, regrette un manque de courtoisie et de reconnaissance venant de Modou Lo envers ses amis de longue date. Il est aussi revenu sur son combat royal face à Ama Baldé, pour lequel il lui souhaite plein succès malgré leurs divergences actuelles...